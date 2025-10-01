ブラデリスニューヨークの北海道初常設店が、2025年10月29日(水)に札幌ポールタウンにオープン♡独自の3ステップシステムでボディメイクする補整下着を、経験豊富なフィッターが直接アドバイス。下着の正しい着用方法やお手入れも丁寧に教えてもらえるので、初めての方も安心してボディラインを整える体験ができます♪ 経験豊富なフィッターによる丁寧なアドバイス 店舗では、600