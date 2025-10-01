両手と両足を使って動物のように走る「四足走行」で、鳥取県米子市の米江龍星さん（22）が100メートル14秒55のギネス世界記録を更新しました。【動画】「めっっちゃ速い！」四足走行でギネス世界記録を達成した米江龍星さんの快走これまでのギネス世界記録は2022年にアメリカ人がマークした15秒66でした。1秒以上もタイムを縮める快記録に、ギネス・ワールド・レコーズ日本公式Xのアカウント（@GWRJapan）は「本当に、おめでとうご