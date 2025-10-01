●今朝も底冷えが強く、肌寒い朝に●日中は汗ばむ暑さで、きょう10月1日(水)も寒暖差の大きい一日●あさって3日(金)から週末は天気ぐずつき、少々蒸し暑い＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、西日本は広く雲に覆われていましたが、この時間にかけてまとまった雲は東日本方面へ遠ざかりました。現在は西日本を中心に、雲のほとんどない晴れのエリアが広がっています。 よく晴れたことで、今朝も県内は底冷えが強くなっています。きの