＜日本女子オープン事前情報◇30日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞2018年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストは、今大会と同じチェリーヒルズGCで行われた。合格したのは21人。そのうち今大会には大里桃子、木下彩、三ヶ島かな、脇元華、菅沼菜々、高橋彩華、稲見萌寧、そして河本結の8人が出場する。【写真】当時19歳！プロテスト合格直後の河本結思い出のコースで開催される女子