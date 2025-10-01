＜サンダーソンファームズ選手権事前情報◇30日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーは、来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う秋の陣『フェデックスカップ・フォール』の第2戦を迎える。開幕にあたり、初日の組み合わせが発表された。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化日本勢からは、現在ポイントランキング79位の久常涼、137位の金谷拓実、1