アメリカの有力誌「タイム」が選ぶ今年の「次世代の100人」に兵庫県芦屋市の高島崚輔市長らが選ばれました。アメリカの有力誌「タイム」は9月30日、今年の「次世代の100人」を選出し、兵庫県芦屋市の高島市長が選ばれました。高島市長はおととし、全国史上最年少の26歳で芦屋市長に当選。タイム誌は「長老政治が色濃く残る日本で型破りな存在だ」と紹介した上で、「学校の授業のありかたの見直しや、費用対効果の高い気候変動対策