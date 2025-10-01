お笑いコンビ・シソンヌのじろうが２７日付で自身のＳＮＳを更新。人気芸人と家電量販店で遭遇したことを明かした。「みほさん似の店員さんは、みほさんでした」と投稿。エディオンのイメージキャラクター「いいなちゃん」とともに、制服を着用し、両手を組み笑顔を見せる、お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の木村美穂の姿を公開した。この投稿にファンからは「馴染んでる」「違和感なさすぎる」「いい人が滲み出てるー」「居そう