歌手の柏原芳恵（60）が、2017年に刊行した最後の写真集『YOSHIE MODE』が、デビュー45周年を記念してデジタル写真集として完全復刊を果たす。【写真】艶っぽい美ボディ全開！柏原芳恵”最後の写真集”南国情緒たっぷりの石垣島で撮影された濃艶カットの数々は、当時の等身大の様子を色褪せずに写し取っている。今回のデジタル写真集には、紙版未収録の初公開カットと、発売にあたってのオリジナルメッセージを特別収録されて