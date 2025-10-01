モデルプレス＝2025/10/01】女優の小島梨里が主演を務める縦型ショートドラマ「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」が、10月7日18時よりDMMショートにて全話独占配信決定。10月12日からは読売テレビ「ドラマのシュララ」枠（水曜・日曜深夜1時30分頃〜）にて放送される。【写真】復讐で顔を整形…新ドラマの原作書影◆「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」ドラマ化決定復讐するために顔を整形し、名前も変え