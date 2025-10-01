【モデルプレス＝2025/10/01】人間の本音に向き合う番組「耳の穴かっぽじって聞け！」が、10月1日よる11時45分から放送時間を30分に拡大したSP版で放送。田村淳をゲストに迎え、知られざる本音を深堀りする。【写真】田村淳、娘2人と石垣島プール満喫◆田村淳、ロンブー解散理由をテレビ初告白今回のSPでは久保田＆井口が、禁断の質問で【田村淳の本音】にNGなしで斬り込む。淳は、ロンドンブーツ1号2号解散の理由をテレビ初告白。