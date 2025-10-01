美人気象予報士が、美背中を大胆公開した。１日までに更新した自身のインスタグラムで背中が大きく開いたワンピース姿を披露したのは、「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音。「気づいたら、今日で９月最終日〜！秋の空気になってきたし、駆け足で夏っぽ写真載せていきますこちらシギラビーチ潜らなくても、小さなお魚が泳いでいる様子が見られるよ！少し先まで行くと、ウミガメに出会えることもあるんだ