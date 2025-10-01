この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじ心身ともに疲弊していたさくらは、家にいてもかんしゃくで暴れるシュウに耐えられず、公園へ連れ出していました。しかし、誰かが来るとトラブルを起こしそうになり、すぐに帰るしかなく、次第に怒鳴るようになってしまい自己嫌悪に。そんな中、ご近所さんから「怒鳴り声が