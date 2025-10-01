◆第２４回日本少年野球山梨県支部ジュニア大会（東日本選抜大会予選）▽準決勝笛吹ボーイズ６―５富士北麓ボーイズ▽決勝山梨ふじやまボーイズ５―２笛吹ボーイズ（９月２３日・高根総合グラウンド）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。山梨では山梨ふじやまボーイズが優勝し初出場を決