NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」に出演した女優・駒井蓮（24）が芸能事務所「ホリプロ」に所属することを1日、自身のSNSで発表した。「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「この度、ご縁があり、株式会社ホリプロに所属することとなりました」と発表した。「今までの出会いに心より感謝し、これからより一層精進して参ります」と意気込みを記し「今後とも、宜しくお願い申し上げます」としている。◇駒井蓮（こ