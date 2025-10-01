※2025年6月撮影トップ画像は、北千住駅西側の旧日光街道を南下して大踏切通りとの交差点角にある足立成和信用金庫本店の壁面。「千住川」と読み取れる巨大なアートが飾られています。アートの前に、この様な説明がありました。※2025年6月撮影内容は以下です。「『千住川』長谷川雪旦（はせがわせったん）画（江戸名所図会より江戸後期の画家1778〜1843）荒川の下流で、隅田川や浅草川よりも上流あたりを千住川と呼んでおりま