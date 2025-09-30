「最近、髪が少なくなってきた気がする……」と感じて、薄毛の治療に興味を持ち始める人は多いと思います。しかし、実行に移すまでに時間がかかり、気づいたら薄毛がさらに進行していたというケースは少なくありません。今回は、治療の効果が期待できる薄毛のレベルや、完全に毛がなくなってしまった場合の治療可能性などについて、「目黒駅前アキクリニック」の秋山先生に解説していただきました。 監修医師：秋山 俊