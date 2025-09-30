歯性上顎洞炎は虫歯や歯周病などの口腔内の問題が引き金となって起こる病気です。 症状によっては、痛みや違和感など普段の生活に支障をきたすものもあります。しかし、自覚症状が少なく、気付きにくいケースもあります。 歯性上顎洞炎を起こさないためにも、原因や治療方法・予防方法を知ることが大切です。 そこで今回は、歯性上顎洞炎になる原因や症状・治療方法・予防方法を詳しく解説します。 ※この記事はメディカ