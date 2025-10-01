愛知県はスマホアプリを活用した「聴くハザードマップ」のサービスを始める方針を明らかにしました。 【写真を見る】スマホアプリを介した「聴くハザードマップ」愛知県が導入へ来年のアジア・アジアパラ大会を見据え今年度中のサービス開始を予定同サービスは東京や三重などで採用済み 愛知県が導入を予定しているのは、視覚障害者向けのスマホアプリ「UniーVoiceBlind」を介したサ&