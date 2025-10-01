2025年9月29日、韓国メディア・韓国経済は「過去10年間の世代別の実質所得増加率を比較した結果、青年層（満20〜29歳）が最も低かった」と伝えた。韓国経済人協会が14〜24年の実質所得推移を分析したもので、20代の実質所得増加率は年1．9％だった。40代が2．1％、50代が2．2％、30代が3．1％、60代以上が5．2％となっている。20代の実質所得増加率は14〜19年の5年間だと年2．6％だが、19〜24年の5年間では1．1％に落ち込むという