◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)女子シングルスの2回戦が9月30日に行われ、カットマンの橋本帆乃香選手が16強を決めました。スマッシュはWTTシリーズの中でも最上位に位置付けられる大会。トップランカーの中国選手ら世界の強豪が集まります。世界ランク11位の橋本選手は、香港の杜凱栞選手相手に3−0で勝利。第1ゲームは11−0で奪うなど、3ゲームでわずか5点しか与えず、圧勝しました。3回戦は中国の王芸迪選手