◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(30日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が8回に19号2ランホームランを放ちました。4点ビハインドの8回、この回先頭の松尾汐恩選手が左前ヒットで出塁すると、代打で打席に入った筒香選手。ヤクルト松本健吾投手の投じた低めのストレートを捉えライトスタンドへ2ランホームランを放ちます。今季19号を放った筒香選手は、これで日米通算250号まであと「1本」と迫りました。明日のレギュラーシ