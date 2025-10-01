◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2中日(9月30日、東京ドーム)日米通算200勝を達成した巨人の田中将大投手が試合後に会見を行い、思いを語りました。会見では「感無量です。終わってから少し時間たったけど、自宅に帰ってからの方が実感がわくと思うので、まだふわふわしてる」と胸中を明かします。試合は、打線が初回に中山礼都選手のタイムリーなどで、いきなり3点の援護。3回に細川成也選手の2ランで1点差とされますが、田中投手は6