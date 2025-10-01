米南部バージニア州の海兵隊基地で軍幹部らに向けて演説するへグセス国防長官＝9月30日（AP＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は9月30日、南部バージニア州のクワンティコ海兵隊基地で、招集した軍幹部らに演説した。バイデン前政権が取り組んだ多様性・公平性・包括性（DEI）重視の政策を批判し、米軍での基準を大幅に見直す考えを強調した。米メディアによると、世界各地に駐留する幹部を含む将官数百人が急きょ