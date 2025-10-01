お笑い芸人の出川哲朗（61）が30日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。幼少期に母親との思い出がない理由を明かした。今回は「家業がスゴい有名人SP」と題して放送された。出川の実家は創業130年の海苔問屋で「とにかく母ちゃんも、やっぱり商売人の奥さんなんで手伝わなきゃなんないで。本当に忙しくて、子育てできなかった」と育児にまで手が回らなかった。そのため「これ言うと凄い