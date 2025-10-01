アニメ「ハイキュー！」などに出演の声優・石川界人と、公開中の「劇場版『チェンソーマンレゼ篇』」などに出演の内田真礼が30日、それぞれのSNSで結婚を発表した。2人は12年の初共演後、多数の作品で共演。連名の文書で「互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い」などとつづった。内田の実弟・雄馬も昨年1月に日高里菜と結