歌舞伎俳優中村勘九郎、七之助らが所属する芸能事務所「ファーンウッド」の特別顧問で、今年3月に79歳で亡くなった田中亨さんを「偲ぶ会」が9月30日、東京・浅草公会堂で営まれ約500人が参列した。田中さんは、12年に亡くなった18代目中村勘三郎さんの父の時代から約45年にわたって中村屋4世代をマネジメントしてきた。平成中村座、コクーン歌舞伎、鹿児島・三島村の「俊寛」公演など、18代目のアイデアを実現させてきた。勘九郎は