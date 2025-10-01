タレント中川翔子（40）が9月30日、自身のインスタグラムなどで、第1子、第2子となる双子男児出産を発表した。「9：30頃に無事、元気な双子を出産しました！母子共に健康です！」と明かし、生まれたての男児に囲まれてベッドに寝るスリーショットをアップ。「2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います二人ともギュッと指を握ってくれました」と心境を記