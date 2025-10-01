9月4日に開設されたYouTube「まぁみぃチャンネル」が、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(8日スタート、毎週水曜22:00〜)の劇用アカウントであることが発表された。(左から)加藤千尋、高塚大夢「まぁみぃチャンネル」はこれまで5本の動画が投稿され、「みたらし団子100本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、さながら立ち上げ初期の新人YouTuberのような手作り感のあふれる動画が定期的に投稿され