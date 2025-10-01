◆ 「ものすごくタフな投手だった」DeNAの森唯斗が現役最後の登板を終えた。慣れ親しんだ9回のマウンドに上がると、通算500奪三振を記録するなど無失点で有終の美を飾った。30日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、ソフトバンクで6年間チームメイトだった五十嵐亮太氏、そしてパリーグで対戦した坂口智隆氏がその功績を振り返った。「スタートから7年連続で50試合以上を投げている、ものすごくタフな投手だった