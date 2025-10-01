日本は「詐欺後進国」「ルフィ」一味による広域強盗事件は、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の存在を世に知らしめた。しかし、その脅威は国内だけに留まらない。現在、日本は海外の、より組織化された犯罪グループの標的となっている。裏社会や犯罪組織を長年、取材し、脚本家としても数々の映画やドラマを手がけるノンフィクションライター・藤原良氏の著書『闇バイトの歴史 「名前のない犯罪」 の系譜』（太田出版）は、