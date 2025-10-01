「広告大賞」開催”見送り”決定「FRIDAYデジタル」の取材により、来春（’26年４月）の「フジサンケイグループ広告大賞」（以下「フジサンケイ広告大賞」）が開催されないことがわかった。今春（’25年４月）に続き、２年連続の中止となる。今春は、各部門の審査員にテレビCMの映像や広告記事の画像が配布され、審査がスタートしたところで、昨年12月末に、いわゆる“フジテレビ問題”が明るみとなり、同局への出稿を中止する企業