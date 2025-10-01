10月5日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、1時間特別企画「金婚さんいらっしゃい！」と題して、50年前に番組出演した新婚夫婦が“金婚さん”としてスタジオに再登場する。 【写真】ずっとラブラブな71歳の夫婦夫は「カッコいい」、妻は「かわいい」と大絶賛 1組目は福岡県在住、71歳の夫婦。2人の出会いは高校の文化祭で、妻の一目ぼれから恋が始まった。その恋は半世紀