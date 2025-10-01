ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズを販売するテクタイト株式会社は、ゴルフ用レーザー距離計測器の新モデル「nano GR+」を2025年10月より販売を開始します。超小型・超軽量でありながら、視認性に優れた緑・赤OLED表示、超高速0.05秒計測、計測誤差±30cm、3D計測モード(3点間距離計測)などを搭載した、高性能な日本製レーザー距離計測器です。 ショットナビ ゴルフ用レーザー距離計測器「nano GR+」