BE:FIRST 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月29日にリリースされる初のベストアルバム「BE:ST」に収録される新曲「Stay Strong」が、JUNONが出演する12月5日公開の映画「WIND BREAKER／ウィンドブレーカー」の主題歌に決定した。【動画】映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』本予告映像「Stay Strong」はBE:FIRSTのメンバー・JUNONが出演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の主題歌と