今田美桜が主演を務め、北村匠海と共演した連続テレビ小説『あんぱん』の特別編。4夜連続放送の第3回となる今夜は、いせたくや（大森元貴）を主人公に、たくやと永輔（藤堂日向）、嵩（北村匠海）の友情物語が描かれる。【写真】大森元貴、雰囲気ガラリの激変にファン驚き「変幻自在」「お見事」『あんぱん』特別編では、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会が届けられ