三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第1話が1日の今夜放送される。【写真】浜辺美波が神社の巫女・江頭樹里役で出演本作は1984年の渋谷を舞台に、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで紡ぐ青春群像劇。カルチャーの発信地として多くの若者でにぎわっていたバブル前夜の渋谷。浮き足立つ世相の一方で