東武百貨店 池袋本店では、2025年10月1日(水)から7日(火)までの7日間、「北陸・信越展」を開催します。新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県の5県から、グルメと工芸あわせて81店舗が集結。日本海の幸をふんだんに使った海鮮弁当や信州牛の肉弁当などのできたてグルメから、初出店のスイーツ、定番のご当地グルメまで、北陸・信越の味覚をバラエティ豊かに楽しめます。 東武百貨店 池袋本店「北陸・信越展」 期