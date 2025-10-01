いよいよメジャーリーグのポストシーズンが始まる。なんといっても注目は、ワールドシリーズ連覇を狙う大谷翔平、山本由伸らが所属するロサンゼルス・ドジャースだ。はたして、ドジャースは大混戦の戦いを勝ち抜き、ワールドシリーズの舞台にたどり着けるのか。メジャー解説でおなじみの武田一浩氏にポストシーズンの行方を占ってもらった。※チーム、選手の成績は全日程終了時のもの今年のポストシーズンは投打【フランコーナ監