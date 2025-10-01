◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）第６０回京都大賞典・Ｇ２（５日、京都＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権）でサブマリーナが重賞初制覇し、飛躍の秋へつなげる。新潟大賞典２着、チャレンジＣ４着と重賞で通用する力は証明済み。「古馬になって体がしっかりしてきたので、今回は詰めて使える。精神的にも大人になってきた」と庄野調教師は成長にう