動画「買取店の経営者にインタビュー」では、経営者さんが自身の経営スタンスや日本社会への思い、若者へのアドバイスについて赤裸々に語った。76歳で買取店を広尾で経営する経営者さんは、「日本って元気ないなってちょっと思ってるんで、みんなの元気を与えられるような仕事って考えて、なるべく高く買い取って、お金をプレゼントするっていうようなところに来たなと思って」と独自の経営哲学を明かす。取り扱う金額も「大