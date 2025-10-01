東京23区火葬料金が”近隣の数倍”に高騰していることが問題となっている。都議会でも議論され早急な対策が求められているが、なぜ突出して高いのだろうか。そこには東京の特殊な事情があった。都議会でも議論…東京23区火葬料金”高騰”9月30日に行われた東京都議会の代表質問。取り上げられたのは、都内における火葬料金の高騰についてだった。自民党・小松大祐議員：生活全般にわたり物価が高騰している中、民営火葬場の料