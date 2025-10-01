エンゼルスは9月30日（日本時間10月1日）、休養していたロン・ワシントン監督（73）の退任を発表した。24年シーズンからエンゼルスの監督を務めたワシントン監督は6月20日（同21日）に健康上の理由で休養。ベンチコーチのレイ・モンゴメリー氏が監督代行を務めていた。ワシントン監督は2007年から2014年にレンジャーズを指揮し、12年から3年間はダルビッシュ有投手らを率いた。10年と11年には2年連続でワールドシリーズに進