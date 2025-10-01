◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2中日（30日、東京ドーム）巨人の田中将大投手が史上4人目の日米通算200勝を達成。ファンの前で胸中を明かしました。6回2失点と試合をつくった田中投手。お立ち台にあがり、「いや、本当にうれしいです」と一言。そして「ここまで本当に長い時間がかかりましたし、そしてジャイアンツに入団してから早く本拠地東京ドームで勝ちたい、ヒーローになりたいって思っていたので、時間がかかってしまってで