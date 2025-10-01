Snow Man目黒蓮（28）が9月30日、都内でモトローラ新製品発表会に出席し、食欲の秋を心待ちにした。黒を基調としたスーツで登壇。10日から放送される新CMでは、折り畳みスマートフォン「motorola razr60」を駆使する姿が描かれる。会見では、同製品に搭載されるAI機能「moto ai」を使用し、この秋やりたいことを作戦会議。「アウトドア」「グルメ」「インドア」の各項目から多数の案が提案される中、食ジャンルでは「七輪でサンマ