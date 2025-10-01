１０月１日（水）のきょうは、西日本は高気圧に緩やかに覆われて、おおむね晴れますが、東日本は関東沖に発生する低気圧の影響で、朝から雨の所が多くなりそうです。また、北日本や関東は、気圧の谷の影響で昼過ぎから大気の状態が非常に不安定となるため、一時的に雨がざっと強まり、雷雨となる時間もあるでしょう。夜にかけても天気の急変が起こりやすいので、雨具が手放せない一日になりそうです。日中の最高気温も西日本と東日