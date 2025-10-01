【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は9月30日、電源喪失が続くウクライナ南部ザポリージャ原発について「差し迫った危険はないが、明らかに持続可能な状況ではない」と述べ、懸念を示した。