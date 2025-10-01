元プロ野球選手の30代男が妻への暴行で起訴された。【写真】上裸で警察に検挙された元野球選手釜山（プサン）地方検察庁は9月30日、暴力行為等の処罰に関する法律（傷害再犯）違反などの容疑で、30代男Aを拘束・起訴したと明らかにした。Aは今月6日午前5時ごろ、釜山市内の自宅で妻のBさんに暴行を加え、骨折などの怪我を負わせたとして現行犯逮捕された。イメージ警察関係者は「Aによる家庭内暴力の通報は、過去にも数回寄せられ