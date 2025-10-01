【ワシントン共同】トランプ米大統領は9月30日、ユダヤ系学生への嫌がらせ対策の不備を主張し、懲罰的な措置を取ってきたハーバード大との「合意が非常に近い」と述べた。合意内容には大学が人工知能（AI）などの職業訓練プログラムに約5億ドル（約740億円）を支払うことが含まれると説明した。ホワイトハウスで語った。合意が成立すれば、政権が打ち切った助成金が復活するほか、留学生の受け入れ資格剥奪などの措置も撤回す