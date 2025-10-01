元NMB48で“グラビアシンデレラ”の異名を持つ本郷柚巴（22）が、12月10日に3rd写真集を発売することが決定。先行カットも公開された。【写真】はちきれんばかり…衝撃の“たわわボディ”を見せた本郷柚巴本郷は2023年にNMB48を卒業後、舞台など幅広い分野で活躍。今年デビュー10周年を迎えるタイミングで、待望の最新作が届けられる。撮影地はカナダ・バンクーバー。豊かな自然を背景に、これまでにない新しい魅力を表現して