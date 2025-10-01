堂安律を擁するフランクフルトは現地９月30日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節でアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。堂安が右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始わずか４分で先制点を奪われると、33分にもCKからロビン・ル・ノルマンに押し込まれて追加点を献上。さらに45＋１分にもアントワーヌ・グリーズマンにゴールを許して前半だけで３点のビハインドを負う。後半に入って57分には、ヨナタ